Андрей Иванец: «Сегодня наука Республики Беларусь полностью интегрирована в мировое сообщество»

Новости Беларуси. В Минске проходит XVIII Международная научная конференция молодых ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году пандемия внесла свои коррективы, поэтому формат встречи гибридный: большинство гостей присутствуют дистанционно.

Мероприятие также поддержали ученые из ряда стран. В научных кругах конференция считается престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи государств СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно заявляют о себе белорусские научные деятели. Кстати, треть сотрудников НАН – именно молодые ученые. Поиск одаренных людей начинается со школьных олимпиад.

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:

Приходя уже в Национальную академию наук Беларуси, у любого молодого человека есть возможности развиваться по любому из мировых трендов науки, потому что сегодня наука Республики Беларусь полностью интегрирована в мировое сообщество. И об этом свидетельствуют в том числе очень высокие рейтинги.

По индексу науки и инноваций наша страна занимает 28-е место из более чем 150 стран. Это говорит, что сегодня молодежи есть куда приходить. Есть те научные школы, которые способны дать им новые знания и путевку в жизнь, которая называется наука.