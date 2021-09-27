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Андрей Иванец: «Сегодня наука Республики Беларусь полностью интегрирована в мировое сообщество»

27 сентября 2021 14:31
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Новости Беларуси. В Минске проходит XVIII Международная научная конференция молодых ученых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2021 году пандемия внесла свои коррективы, поэтому формат встречи гибридный: большинство гостей присутствуют дистанционно.

Андрей Иванец: «Сегодня наука Республики Беларусь полностью интегрирована в мировое сообщество»-1

Мероприятие также поддержали ученые из ряда стран. В научных кругах конференция считается престижной площадкой для презентации проектов талантливой молодежи государств СНГ, ближнего и дальнего зарубежья. Традиционно заявляют о себе белорусские научные деятели. Кстати, треть сотрудников НАН – именно молодые ученые. Поиск одаренных людей начинается со школьных олимпиад.

Андрей Иванец: «Сегодня наука Республики Беларусь полностью интегрирована в мировое сообщество»-4

Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых НАН Беларуси:
Приходя уже в Национальную академию наук Беларуси, у любого молодого человека есть возможности развиваться по любому из мировых трендов науки, потому что сегодня наука Республики Беларусь полностью интегрирована в мировое сообщество. И об этом свидетельствуют в том числе очень высокие рейтинги.

По индексу науки и инноваций наша страна занимает 28-е место из более чем 150 стран. Это говорит, что сегодня молодежи есть куда приходить. Есть те научные школы, которые способны дать им новые знания и путевку в жизнь, которая называется наука.

# Молодежь Беларуси # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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