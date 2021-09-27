«Среди тех, кто погиб, мой прадед». Алина Гришкевич посетила деревню, которую сожгли немцы

Новости Беларуси. Трагическую годовщину отметили в Шкленниково. Ровно 78 лет назад деревню постигла судьба Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алина Гришкевич, заслуженный деятель культуры Беларуси, представитель Белорусского союза женщин:

В скорбном списке среди тех, кто погиб, мой прадед – Адам Степанович Гришкевич. Память о нем живет в моей семье, в моем сердце, и боль не утихает никогда. Казалось бы, маленькая лесная деревушка, но немцам не понравилось, что люди местные помогали партизанам. Буквально в первые дни, когда началось освобождение Беларуси, немцы сделали свое черное дело. Каждый год сюда приезжают молодежь, школьники сватковской школы, мядельской школы, собираются местные жители, собираются потомки тех, кто погиб. Очень важно сохранять память.