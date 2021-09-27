Прямой эфир

«Среди тех, кто погиб, мой прадед». Алина Гришкевич посетила деревню, которую сожгли немцы

27 сентября 2021 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Трагическую годовщину отметили в Шкленниково. Ровно 78 лет назад деревню постигла судьба Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Среди тех, кто погиб, мой прадед». Алина Гришкевич посетила деревню, которую сожгли немцы -1

Алина Гришкевич, заслуженный деятель культуры Беларуси, представитель Белорусского союза женщин:
В скорбном списке среди тех, кто погиб, мой прадед – Адам Степанович Гришкевич. Память о нем живет в моей семье, в моем сердце, и боль не утихает никогда. Казалось бы, маленькая лесная деревушка, но немцам не понравилось, что люди местные помогали партизанам. Буквально в первые дни, когда началось освобождение Беларуси, немцы сделали свое черное дело. Каждый год сюда приезжают молодежь, школьники сватковской школы, мядельской школы, собираются местные жители, собираются потомки тех, кто погиб. Очень важно сохранять память.

78 лет назад деревню Шкленниково сожгли немцы. Что там сейчас – читайте здесь

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
78 лет назад деревню Шкленниково сожгли немцы. Что там сейчас?
27 сентября 2021 13:19

78 лет назад деревню Шкленниково сожгли немцы. Что там сейчас?

Представьте, что главная цель – это дерево. Рассказываем секреты грамотного тайм-менеджмента
27 сентября 2021 11:15

Представьте, что главная цель – это дерево. Рассказываем секреты грамотного тайм-менеджмента

«Коллективного документа здесь пока нет». СНГ согласовывает ответные шаги против санкций Запада
27 сентября 2021 11:14

«Коллективного документа здесь пока нет». СНГ согласовывает ответные шаги против санкций Запада