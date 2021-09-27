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78 лет назад деревню Шкленниково сожгли немцы. Что там сейчас?

27 сентября 2021 13:19
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Новости Беларуси. Трагическую годовщину отметили в Шкленниково. Ровно 78 лет назад деревню постигла судьба Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

78 лет назад деревню Шкленниково сожгли немцы. Что там сейчас?-1

К обелиску с именами павших легли цветы, а память погибших почтили минутой молчания. Шкленниково сожгли дотла вместе с жителями. В списке жертв – 15 человек, но, по предположению очевидцев тех страшных событий, их может быть гораздо больше. Тех, кто чудом уцелел, насильно увозили на работы в Германию – в основном молодых людей. Со стариками беспощадно расправлялись, сжигая их в сараях.

78 лет назад деревню Шкленниково сожгли немцы. Что там сейчас?-4

Наталья Колбун, председатель Сватковского сельисполкома:
Из года в год уже стало традицией собираться на этом месте с местными жителями и проводить митинг памяти, наверное, чтобы наши будущие поколения помнили и чтили память погибших в той страшной Великой Отечественной войне.

78 лет назад деревню Шкленниково сожгли немцы. Что там сейчас?-7

За годы войны больше девяти тысяч деревень Беларуси были сожжены дотла. Большинство из них, как Шкленниково, возродились заново, но некоторые так и остались развеянными ветром.

78 лет назад деревню Шкленниково сожгли немцы. Что там сейчас?-10

«Среди тех, кто погиб, мой прадед». Алина Гришкевич посетила деревню, которую сожгли немцы (подробнее здесь). 

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Колбун # Фотофакт

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