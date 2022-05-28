«Когда у человека появляются симптомы, его не спасти». Как уберечься от бешенства?

С глаз долой, из леса вон. Порой неожиданное свидание с четвероногим для человека может обернуться настоящей трагедией. При этом в команде нападающих бывают не только коты и собаки. Ежи, лисы и даже летучие мыши нередко становятся главными героями криминальной сводки.

Алексей Хромец, врач траматолог-ортопед 1-й центральной районной клинической поликлиники г. Минска:

Самая яркая история – обратилась пациентка, она зашла в комнату и увидела, как ее кот дерется с летучей мышью. Она эту летучую мышь изловила, котика отвезла в ветклинику, его проверили, с котиком все хорошо. Летучую мышь сдали на исследование, с ней тоже все оказалось хорошо. Но пациентка курс вакцинации частично получила. Но не так страшен сам укус, как его последствия. Дикие животные могут быть переносчиками смертельного заболевания. Бешенство – вирусная инфекция теплокровных, которая попадает в организм через слюну, стремительно поражает центральную нервную систему. И при отсутствии своевременного лечения приводит к летальному исходу.

Татьяна Крамник, врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Регистрация случаев бешенства идет более чем в 150 странах мира. В Минске в 2021 году зарегистрировано три случая бешенства: у ежа, у лисы и у летучей мыши. За первые три месяца 2022 года зарегистрирован один случай бешенства у домашнего кота. В тихом омуте черти водятся, бешенство равно агрессия – главное заблуждение. Нарочито дружелюбное поведение дикого животного – вот что должно по-настоящему насторожить. Алексей Хромец:

Когда у человека появляются симптомы, его уже не спасти. Судороги начинаются, спазмы по всему телу проходят. Он просто не может проглотить воду, даже если очень хочет.

А ведь эти симптомы даже у человека могут проявиться не сразу. Алексей Хромец:

Коварство вируса еще в том, что он очень долго распространяется по организму человека. Медицине известны истории, когда человека когда-то там, по факту оказалось два года назад, укусило какое-то животное в область ноги, вирус два года поднимался по нерву и достиг головного мозга только через два года. По итогу человек погиб. Чтобы не стать заложником коварного недуга, сразу после укуса врачи настоятельно рекомендуют промывать рану чистой проточной водой и немедленно обращаться за медицинской помощью. Татьяна Крамник:

В зависимости от характера повреждений и вида животного будет назначен курс по лечебно-профилактической иммунизации. Полный курс включает пять прививок вакциной «Спеда». Если были нанесены повреждения в голову, кисти рук, стопы ног, были повреждены гениталии, то обязательно будет назначена комбинированное антирабическое лечение, которое включает еще введение антирабического иммуноглобулина. Вакцинация проводится также беременным женщинам и детям малолетним, то есть нет ограничений по возрасту.