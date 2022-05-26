«Защита рубежей нашей Родины – это главная задача». Военнослужащие Беларуси усилили охрану западной границы

Новости Беларуси. Белорусские военнослужащие усилили охрану западной границы страны. К выполнению поставленных задач привлечены механизированные подразделения, минометные расчеты, артиллеристы, зенитчики, а также беспилотные авиационные комплексы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все это вынужденная и ответная мера на действия коллективного Запада. НАТО продолжает вести масштабные военные учения: в них принимают участие 18 тысяч военнослужащих из более чем 20 государств. За ними внимательно наблюдают наши специалисты. Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от НАТО, принято решение усилить охрану госграницы.

Сергей Савчук, комендант пограничной комендатуры «Гудогай»:

Выполняем совместно задачи по увеличению плотности охраны границы, а также проведение демонстративных действий. Развернуты на данных направлениях сторожевые посты, развернуты командно-наблюдательные пункты батальона. Защита рубежей нашей Родины – это главная задача нашего ведомства совместно с представителями 120-й бригады. Все задачи выполняются.

Александр Русакович, командир роты:

Я считаю, что с обстановкой, которая сейчас происходит в мире, к таким задачам нужно относиться ответственно.