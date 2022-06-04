Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня

С началом календарного лета погода взяла курс на потепление. При этом не обойдется без кратковременных дождей, местами летние осадки будут сопровождаться грозами, рассказали в программе «Плюс-минус».

В воскресенье, 5 июня, на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит +7...+14 °С, а днем +16...+22 °С.