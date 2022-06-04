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Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня

04 июня 2022 16:34
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С началом календарного лета погода взяла курс на потепление. При этом не обойдется без кратковременных дождей, местами летние осадки будут сопровождаться грозами, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В воскресенье, 5 июня, на большей части Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит +7...+14 °С, а днем +16...+22 °С.  

Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня-1

В понедельник и вторник, 6 и 7 июня, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура ночью составит +6...+13 °С, днем +20...+26 °С.  

В Риме +34°C, в Москве +18°C. О погоде в Европе на неделю с 6 по 12 июня читайте здесь.  

В среду, 8 июня, также осадков не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах синоптики прогнозируют туман. Температура воздуха в ночное время составит +8...+15 °С, днем +21...+28 °С.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня-4

Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня-6

Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня-8

Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня-10

Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня-12

Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня-14

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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