В Риме +34°C, в Москве +18°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 июня

В Париже синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра здесь покажет +21 °С, рассказали в программе «Плюс-минус» .

В Вене температура воздуха поднимется до +21 °С, пройдет дождь. В Риме +34 °С, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +31 °С, без осадков.

В столице Болгарии +28 °С, будет дождливо. В Анкаре +25 °С. В Афинах с дождями и +33 °С.