В Риме +34°C, в Москве +18°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 июня

В Париже синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра здесь покажет +21 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра здесь покажет +21 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене температура воздуха поднимется до +21 °С, пройдет дождь. В Риме +34 °С, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +31 °С, без осадков.
В столице Болгарии +28 °С, будет дождливо. В Анкаре +25 °С. В Афинах с дождями и +33 °С.
Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +20 °С, будет солнечно. В Вильнюсе +21 °С, также осадков не ожидается. В Варшаве столбики термометров покажут +24 °С.
В Киеве синоптики обещают +22 °С, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +18 °С, будет дождливо.
Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня.