Прямой эфир

В Риме +34°C, в Москве +18°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 июня

04 июня 2022 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Париже синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра здесь покажет +21 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».   

В Риме +34°C, в Москве +18°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 июня-1

В Вене температура воздуха поднимется до +21 °С, пройдет дождь. В Риме +34 °С, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +31 °С, без осадков.  

В столице Болгарии +28 °С, будет дождливо. В Анкаре +25 °С. В Афинах с дождями и +33 °С.  

В Риме +34°C, в Москве +18°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 июня-4

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +20 °С, будет солнечно. В Вильнюсе +21 °С, также осадков не ожидается. В Варшаве столбики термометров покажут +24 °С.  

В Риме +34°C, в Москве +18°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 июня-7

В Киеве синоптики обещают +22 °С, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +18 °С, будет дождливо.  

Почти летняя погода и без дождей. Синоптики сделали прогноз на вторую неделю июня.  

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Международные эксперты: Германия находится в катастрофической экономической ситуации
04 июня 2022 11:34

Международные эксперты: Германия находится в катастрофической экономической ситуации

В Мексике решили разоружить жителей. Даже детям предложили сдать игрушечные автоматы
04 июня 2022 09:27

В Мексике решили разоружить жителей. Даже детям предложили сдать игрушечные автоматы

На Кубу обрушился мощный тропический шторм. Из-за сильных ливней затопило столицу
04 июня 2022 09:21

На Кубу обрушился мощный тропический шторм. Из-за сильных ливней затопило столицу