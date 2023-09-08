Почти 800 студенческих отрядов сформировали в Минске с начала 2023 года

Новости Беларуси. Популярность студенческих отрядов в Минске возрастает. В 2023 году сформировали почти 800 молодежных команд, что больше, чем в первом полугодии 2022-го. Всего в них трудятся свыше 13 тысяч человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

И до конца года эта цифра еще вырастет. Присоединяются к студентам и школьники, а также учащиеся колледжей. Для них особые условия труда. Работает молодежь на предприятиях, в детских лагерях и в других сферах. На выбор - много направлений. Действуют строительные, педагогические, медицинские сельскохозяйственные и другие отряды. В числе самых популярных – сервисные, куда с начала года записалось 8 тысяч человек.

Роман Бондарук, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

В начале октября мы проведем опрос среди молодежи, где бы наша молодежь хотела трудиться. В соответствии в этим мы будем формировать перечень принимающих организаций. По динамике, которая сформировалась с 2019 года, мы видим, что с каждым годом все больше и больше в рамках формирования студенческих отрядов мы охватываем нашу молодежь. Поэтому я уверен, что в 2024 году мы еще больше сформируем студенческих отрядов на тех предприятиях и в организациях, где наша молодежь хотела бы трудиться.