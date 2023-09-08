В Новополоцке около полутора сотен человек прошли крестным ходом с иконами

Новости Беларуси. Быть едиными и в делах, и духовно. В Новополоцке верующие прошли крестным ходом с иконами. Он собрал около полутора сотен человек, которые преодолели путь от церкви иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» до храма Святого Архангела Михаила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крестный ход имеет особый духовный смысл. Это возможность отойти от суеты и задуматься о любви к Богу и к своей Родине. В Год мира и созидания наша сила в дружбе, мире и согласии. Только благодаря единству возможна жизнь и вера в завтрашний день.

Олег Буевич, председатель Новополоцкого городского совета депутатов: Сейчас самое важное у всех людей в мыслях о том, чтобы такой хрупкий мир сохранить, в нашей стране был покой, чтобы люди могли мирно трудиться.

Иерей Андрей Бабушкин, клирик прихода храма Святого Архангела Михаила Новополоцка:

Наш крестный ход, который мы ежегодно совершаем в Новополоцке, мы совершаем с благодарностью за то, что мы живем в благоприятные, хорошие времена, что у нас мир на земле. И тем самым мы просим Бога, чтобы те настроения, нестабильности, которые происходят вокруг нас, вокруг нашей страны, по соседству, чтобы они не коснулись нас.

Завершил крестный ход общий молебен. Голоса людей объединились в молитве за мир и процветание в нашей стране.