«Налаживаем сотрудничество с Японией. Там очень высокие требования». Какие страны покупают белорусскую продукцию из кожи?

Ольга Коршун, ведущая: Мне интересна еще география поставок. Вы уже говорили: не бояться покорять новые горизонты, смотреть дальше. Например, в Латинскую Америку. В какие страны мы сегодня поставляем изделия? Есть ли у вас уже наработки с какими-то новыми заказчиками? Я имею в виду с зарубежными.

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

По результатам 2020 года, мы в 12 стран экспортировали продукцию. Это и европейские страны (Италия, Испания), это и Китай, Индия, Российская Федерация, Украина. Налаживаем сотрудничество с Японией.

Ольга Коршун:

Что мы хотим туда поставлять?

Ольга Политико:

Готовые кожаные товары. Там очень высокие требования. Чтобы была единообразность во всех поставках. То есть если определились с цветом, с толщиной, то оно должно быть одинаково всегда, везде. Вот такие строгие требования.