«Налаживаем сотрудничество с Японией. Там очень высокие требования». Какие страны покупают белорусскую продукцию из кожи?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала, в какие страны поставляется белорусская продукция.
Ольга Коршун, ведущая:
Мне интересна еще география поставок. Вы уже говорили: не бояться покорять новые горизонты, смотреть дальше. Например, в Латинскую Америку. В какие страны мы сегодня поставляем изделия? Есть ли у вас уже наработки с какими-то новыми заказчиками? Я имею в виду с зарубежными.
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
По результатам 2020 года, мы в 12 стран экспортировали продукцию. Это и европейские страны (Италия, Испания), это и Китай, Индия, Российская Федерация, Украина. Налаживаем сотрудничество с Японией.
Ольга Коршун:
Что мы хотим туда поставлять?
Ольга Политико:
Готовые кожаные товары. Там очень высокие требования. Чтобы была единообразность во всех поставках. То есть если определились с цветом, с толщиной, то оно должно быть одинаково всегда, везде. Вот такие строгие требования.
Ольга Коршун:
Если покорим Японию, то это будет говорить о том, что уровень какой.
Ольга Политико:
Надо развиваться. Важно, чтобы на всех этапах все понимали (от рабочего и до директора): каждый вносит свой вклад в качество конечного продукта, нет неважных операций.
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