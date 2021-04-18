«Выпивает, не работает, требует с меня деньги». Почему эта белоруска боится собственного сына?

А пока обратимся к истории, в главных ролях которой – сын и родная мать.

Новости Беларуси. Будучи пьяным, грозился убить жену, избивал ее и мать. Начал душить супругу, но вмешались бабушка и малолетний сын. Это типичные невыдуманные истории. И страдают в таких случаях, как правило, не только супруги, но и маленькие дети, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Мой сын выпивает, не работает, требует с меня деньги. Утречком встал: «Дай, мама, мне похмелиться». Я ему дала 2,50. Он пришел, выпил целую бутылку и лег спать. Поспал час, встал и опять требует. Я ему еще дала. Еще он сходил. Я на кухню ушла, он приходит на кухню, достает из шкафчика нож: «Не дашь мне – я тебя убью».

«У неё был закрытый перелом». К чему могут привести семейные конфликты?

Сценарий пенсионерке, увы, уже до боли знаком. Женщине постоянно приходится искать убежище. И это тот случай, когда неравнодушные соседи оказываются куда ближе, нежели родной сын.