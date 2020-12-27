Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста

Новости Беларуси. Протестные группы в Витебске были неоднородны и нестихийны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Массовка собиралась из самых разных лиц – по принципу «чем больше, тем лучше».

На этих кадрах Александр Кузьменков выглядит растерянным.

Политикой не увлекаетесь? Нет!

Конечно, никто под дулом пистолета аполитичного человека без постоянной работы и места жительства на протесты не вел. Мотивировали лично его другим. А уж затем говорили, когда, где выходить и что кричать.

Александр Кузьменков:

Когда было крупное… тысячное шествие… «Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!» И все... А сколько денег дали тогда? 70 с чем-то рублей.

Потом к нему снова обратились люди со светлыми лицами и пухлыми карманами. Кстати, Кузьменкова нашли почти на паперти.

Церковь… Там я убираю.

Это сейчас Александр Николаевич убирается в церкви. А в 2017-м обокрал витебский Свято-Успенский кафедральный собор. Но Бог не послал ему много денег, получился только очередной срок. А этим летом его втянули и в политические активисты.

Зашел мужчина – «помоги отнести флаг». Какой митинг? Я к политике не причастен, совсем. А я был-то выпивши… Думаю, 50 (рублей) – вот столько денег!

Александр Николаевич неоднократно судим. Кстати, тюремная страница в его жизни началась аккурат в «эпоху перемен». Развалилась большая страна, есть стало, видимо, нечего. И с работой тоже проблемы. Первый срок – в 1994 году.

Кражи. А ведь до 90-х, которые его и сломили, он жил и работал.

Ой, стыдно… И секретарем обкома комсомола, и кинологом.