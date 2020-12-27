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Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста

27 декабря 2020 17:19
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Новости Беларуси. Протестные группы в Витебске были неоднородны и нестихийны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Массовка собиралась из самых разных лиц – по принципу «чем больше, тем лучше».

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-1

На этих кадрах Александр Кузьменков выглядит растерянным.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-4

Политикой не увлекаетесь? 

Нет!

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-7

Конечно, никто под дулом пистолета аполитичного человека без постоянной работы и места жительства на протесты не вел. Мотивировали лично его другим. А уж затем говорили, когда, где выходить и что кричать.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-10

Александр Кузьменков:
Когда было крупное… тысячное шествие… «Жыве Беларусь! Жыве Беларусь!» И все...

А сколько денег дали тогда?

70 с чем-то рублей.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-13

Потом к нему снова обратились люди со светлыми лицами и пухлыми карманами. Кстати, Кузьменкова нашли почти на паперти.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-16

Церковь… Там я убираю.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-19

Это сейчас Александр Николаевич убирается в церкви. А в 2017-м обокрал витебский Свято-Успенский кафедральный собор. Но Бог не послал ему много денег, получился только очередной срок. А этим летом его втянули и в политические активисты.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-22

Зашел мужчина – «помоги отнести флаг». Какой митинг? Я к политике не причастен, совсем. А я был-то выпивши… Думаю, 50 (рублей) – вот столько денег!

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-25

Александр Николаевич неоднократно судим. Кстати, тюремная страница в его жизни началась аккурат в «эпоху перемен». Развалилась большая страна, есть стало, видимо, нечего. И с работой тоже проблемы. Первый срок – в 1994 году.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-28

Кражи.

А ведь до 90-х, которые его и сломили, он жил и работал.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-31

Ой, стыдно… И секретарем обкома комсомола, и кинологом.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-34

Ступив на путь краж, Александр Николаевич подсел и на выпивку. От алкоголизма его пытались вылечить – шесть раз он был на медико-социальной реадаптации. Но как-то все без толку, от 90-х он так и не оправился. И вот сегодня, почти 30 лет спустя, его тянут на улицу, чтобы устроить еще одну «эпоху перемен», в которую он когда-то уже все потерял.

Почти 30 лет спустя его тянут на улицу, чтобы устроить ещё одну «эпоху перемен». История одного участника акций протеста-37

Я дурачок…

Подставили, короче, вас?

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# Акции протеста # общество # Александр Кузьменков # Фотофакт

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