Почти 30 человек из лагеря беженцев обратились за помощью к медикам минувшей ночью

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца.

Часть людей, находившихся в зоне погранперехода, после ночи, проведенной в холоде, под дождем и на сырой земле, согласились переместиться в пункт временного пребывания, где они смогут согреться и поесть.