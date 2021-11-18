Прямой эфир

Почти 30 человек из лагеря беженцев обратились за помощью к медикам минувшей ночью

18 ноября 2021 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца.

Почти 30 человек из лагеря беженцев обратились за помощью к медикам минувшей ночью-1

Часть людей, находившихся в зоне погранперехода, после ночи, проведенной в холоде, под дождем и на сырой земле, согласились переместиться в пункт временного пребывания, где они смогут согреться и поесть.

Почти 30 человек из лагеря беженцев обратились за помощью к медикам минувшей ночью-4

После агрессии польских силовиков, когда против безоружных людей применили водометы и даже яд, у некоторых наблюдается ухудшение самочувствия. Почти 30 человек обратились за помощью к медикам минувшей ночью, есть госпитализации.

Почти 30 человек из лагеря беженцев обратились за помощью к медикам минувшей ночью-7

Читайте также:

«Если будет возможность, я поеду в Германию, но не хочу возвращаться домой». Поговорили с беженцами на границе  

Зампредставителя России при ООН: кризис на белорусско-польской границе – следствие внешнего вмешательства  

На завтрак яйца, хлеб, йогурт, кукурузные палочки. Как начинается утро в лагере беженцев?

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Человек может потерять ориентацию. Как дизайн станций метро помогает спокойно находиться под землёй?
18 ноября 2021 10:18

Человек может потерять ориентацию. Как дизайн станций метро помогает спокойно находиться под землёй?

Эту молочку знают и любят в трёх десятках стран мира. Почему «Савушкин продукт» называют визитной карточкой Беларуси?
18 ноября 2021 10:13

Эту молочку знают и любят в трёх десятках стран мира. Почему «Савушкин продукт» называют визитной карточкой Беларуси?

Для сельских жителей меняется порядок оказания нотариальной помощи. Рассказываем о нововведениях
18 ноября 2021 09:57

Для сельских жителей меняется порядок оказания нотариальной помощи. Рассказываем о нововведениях