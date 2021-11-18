Эту молочку знают и любят в трёх десятках стран мира. Почему «Савушкин продукт» называют визитной карточкой Беларуси?

Новости Беларуси. В Бресте назвали лучших экспортеров года. Республиканский конкурс проводился в 22 номинациях. Жюри оценивало объем экспорта, внешнеторговое сальдо и освоение новых рынков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Беларусь поставляет свою продукцию в 180 стран мира. Несмотря на пандемию коронавируса и закрытие границ, наша страна достигла положительного торгового сальдо – по Брестской области это почти 900 миллионов долларов.

«Савушкин продукт» – визитная карточка Беларуси, входит в топ-3 лидеров молочной отрасли стран СНГ. На счету компании более 700 международных и республиканских наград, среди которых самая главная – искренняя любовь потребителя. Копилка достижений пополнилась еще одной – за достижения в области экспорта.

За последние 5 лет «Савушкин продукт» совершил стремительный рывок в своем развитии, превратившись в группу компаний с огромным потенциалом.

По итогам 9 месяцев 2021 года среднесуточный объем переработки группы компаний «Савушкин продукт» составил свыше 3 800 тонн молока и более 3 000 тонн сыворотки. Из них производятся молочные продукты, которые любят и узнают.

Для «Савушкина» белорусский потребитель всегда в приоритете. Вся остальная продукция, а это более 60 %, разлетается по миру. В Нью-Йорке и Майами полюбили глазированные сырки компании, в Токио – твердые и творожные сыры, в Бухаресте и Софии – питьевые йогурты, в Самарканде распробовали плавленые сыры, в Актау – йогурты Teos.