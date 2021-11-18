Человек может потерять ориентацию. Как дизайн станций метро помогает спокойно находиться под землёй?

Новости Беларуси. Неделю назад в Беларуси отпраздновали День Октябрьской революции. Так сложилось, что 7 ноября, который уже стал днем сюрпризов, раньше было принято дарить людям метро. Да и сегодня метрополитен – это объект, который всегда ждут жители любого города. В больших мегаполисах даже автомобилисты пересаживаются в подземный транспорт, и уже никого не удивишь фразой «звезды ездят в метро». Они там часто бывают замечены и не стесняются своих предпочтений добраться до места точно в срок без пробок и светофоров. В Минске процесс строительства и проектирования метро не останавливается уже много лет. Узнаем о близких и далеких перспективах подземной магистрали. В студии программы «Большой город» на СТВ главный инженер «Минскметропроекта» Георгий Протасов. Екатерина Забенько, ведущая:

Начали строить Минский метрополитен, когда у нас был миллион жителей в столице. Это было необходимое условие для начала строительства метрополитена. Сегодня так получилось, что в столице плюс-минус два миллиона человек. Как вы считаете, достаточно ли тех станций метро, которые существуют, строятся? Когда-то настанет тот момент, когда мы скажем, что мы завершили строительство метро? Или как будет расширяться город, столько и будем мы продолжать строить метро?

Георгий Протасов, главный инженер ОАО «Минскметропроект»:

Метрополитен в моем понимании – это непременный атрибут мегаполиса. Это то, что отличает мегаполис от просто большого города. И заслуга нашего государства в том, что мы смогли сохранить в стране эту отрасль. Мы в нищие 1990-е годы не прекращали строительство метро. Была построена станция «Могилевская» в сложнейших инженерно-геологических условиях. Мы сохранили рабочие места, мы сохранили свой «Метрострой», мы сохранили свою школу проектирования метро. Растет город, и должно вместе с ним расти метро. Потому что это те артерии, тот скоростной вид транспорта, который позволяет связать все отдаленные районы города и обеспечить быструю и безопасную перевозку пассажиров. Екатерина Забенько:

Мы стали говорить о том, что метро – это всегда лучший подарок для жителей города. У нас каждая станция открывается при аншлаге. Люди приходят, и это действительно праздник. И очень часто станции метро в Минске открывали к 7 ноября. На вашей памяти как все это происходило?

Георгий Протасов:

7 ноября – это действительно знаменательная дата для Минского метрополитена. Пять пусков у нас было 7 ноября, пять участков. Станция «Партизанская» и «Автозаводская» были пущены 7 ноября. Далее три станции: «Спортивная», «Кунцевщина» и «Каменная горка», «Борисовский тракт» и «Уручье» – 7 ноября, «Грушевка», «Михалово», «Петровщина». И совсем недавно первый участок третьей линии был тоже пущен к 7 ноября. Такая традиция, можно сказать. Так исторически сложилось. Екатерина Забенько:

Каждая станция метро – это отдельное произведение искусства. На подходе новые три станции. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостиниц». Что можете сказать про эти станции? Почему у них такой интересный футуристический дизайн?

Георгий Протасов:

Я бы не назвал его футуристическим – просто современный. Дело в том, что строительство метрополитена – это очень дорогое удовольствие. То, что видит пассажир – это даже не вершина айсберга, это кончик вершины айсберга. Все закопано под землей, тоннели, притоннельные сооружения. Все это функционирует, и все это тоже строится. Даже станции – пассажир видит только вестибюль и платформенную часть. Поэтому, на мой взгляд, потратить огромные деньги и сделать некрасивую станцию неправильно. И это не в традициях нашего метростроения. Я еще хочу сказать, что человек под землей попадает в несвойственную ему, чуждую среду, где он может потерять ориентацию. При малейшем непредвиденном случае он может запаниковать. Екатерина Забенько:

Клаустрофобия есть у людей. Георгий Протасов:

Да, клаустрофобия. Поэтому неповторимый архитектурный облик каждой станции еще является элементом ориентации человека под землей. Он запоминает станцию, приезжает на нее, видит, вот я приехал на станцию «Площадь Якуба Коласа», ее ни с чем не спутаешь, а сейчас надо мной появилось звездное небо – это станция «Петровщина». Это успокаивает человека и позволяет ему беспрепятственно ориентироваться в метрополитене.

Екатерина Забенько:

То есть проектировщики и архитекторы – отчасти психологи? Нужно создать еще ту среду для человека, в которой ему будет психологически комфортно. Георгий Протасов:

Конечно, нельзя вызвать у человека чувство дискомфорта, чувство тревоги. В то же время он не должен быть расслаблен, потому что это метрополитен. Здесь безопасность на первом плане. Екатерина Забенько:

А кто придумывает концептуально такие вещи? Георгий Протасов:

Наши архитекторы. Название станции утверждается комитетом по топонимике при Мингорисполкоме. А архитектурный облик каждой станции разрабатывают наши архитекторы. Сейчас у нас в работе готовится к прохождению экспертизы уже второй участок третьей линии. Там мы применили новые архитектурные приемы. Впервые будет применено динамическое освещение. Впервые будет применен архитектурный бетон. Это будет, по крайней мере, необычно для нашего метрополитена. И на компьютере это выглядит красиво.