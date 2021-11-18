Для сельских жителей меняется порядок оказания нотариальной помощи. Рассказываем о нововведениях

С начала 2021 года вступили в силу изменения в законодательстве о нотариате. Одно из важнейших нововведений коснулось жителей сельских населенных пунктов. Теперь за оформлением доверенности или составлением завещания можно обратиться напрямую к нотариусу, а не к уполномоченным должностным лицам сельских исполкомов, как это было ранее.

Елена Гринкевич, председатель Минской областной нотариальной палаты Белорусской нотариальной палаты:

До вступления изменений в законодательство управляющие делами сельисполкомов удостоверяли доверенности, завещания, согласия. Вместе с тем это были специалисты, которые в своей массе не имели высшего юридического образования, поэтому говорить о качественном удостоверении данных видов действий было довольно сложно. Сегодня нотариус как специалист, юрист может в полной мере юридически грамотно оформить данные виды нотариальных документов, что позволит минимизировать различного рода риски.

Доступность – вот главное преимущество для сельчан. Для оформления нотариальных услуг вовсе не нужно ехать в город. Нотариус сам выедет в деревню или агрогородок и окажет профессиональную помощь населению. Елена Гринкевич:

Для сельских жителей на сегодня это очень удобно. Услуги при выезде в агрогородок осуществляются в помещении сельисполкомов. С учетом обеспечения нотариальной тайны нотариус ведет индивидуальный прием с каждым из граждан, которые обращаются к нему на прием. Для получения услуг нотариуса достаточно подать заявку, где нужно сообщить о наиболее удобном для вас времени и уточнить вопросы, с которыми хотите обратиться.

Елена Гринкевич:

Заявка может быть подана как в письменной форме, так и посредством электронного обращения на сайт Белорусской нотариальной палаты. Также можно связаться с нотариусом по телефону и оставить свою заявку. С внесенными изменениями в законодательство достаточно одной заявки для выезда нотариуса в агрогородок. Ранее постановлением Министерства юстиции было установлено три. Количество выездов может быть неограниченным для удобства получения квалифицированной помощи нотариуса. То есть мы готовы выезжать в любое удобное для граждан время.