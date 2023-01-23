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Климат-контроль, видеокамеры и новый салон. 5 современных автобусов пополнили транспортный парк в Молодечно

23 января 2023 14:41
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Новости Беларуси. Быстро и с комфортом. Пять новых автобусов для городских маршрутов пополнили Молодечненский автопарк, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Климат-контроль, видеокамеры и новый салон. 5 современных автобусов пополнили транспортный парк в Молодечно-1

С точки зрения транспортной безопасности новые модели МАЗ-203 оборудованы по высшему разряду. Автобус оборудован системой видеонаблюдения как внутри салона, так и снаружи. Для слабовидящих пассажиров есть табличками с азбукой Брайля и кнопки аварийного вызова водителя. Особенно радует горожан качественная система климат-контроля, благодаря которой зимой и летом в салоне поддерживается комфортная температура.

Климат-контроль, видеокамеры и новый салон. 5 современных автобусов пополнили транспортный парк в Молодечно-4

Эдуард Дудук, водитель филиала «Автобусного парка № 4» Миноблавтотранса:
Сидения стали с подлокотниками, комфортнее стало для водителя. Камеры наблюдения над каждой дверью очень облегчают работу. Маленького ребенка стало больше заметно, чтобы в двери ножка не попала, ручка.

Климат-контроль, видеокамеры и новый салон. 5 современных автобусов пополнили транспортный парк в Молодечно-7

Виктор Рудковский, директор филиала «Автобусного парка № 4» Миноблавтотранса:
Вместимость, количество посадочных мест – 28. Общая вместимость – 91 посадочное место. Они оборудованы восемью видеокамерами, установлен монитор в кабине водителя, что позволяет оперативно просматривать проезжую часть, а также полностью на три двери установлены, что позволяет тоже обеспечить безопасность перевозки пассажиров.

Климат-контроль, видеокамеры и новый салон. 5 современных автобусов пополнили транспортный парк в Молодечно-10

Сегодня в Молодечненском автопарке насчитывается порядка 90 единиц пассажирского транспорта, который курсирует по 23 маршрутам. Работает на предприятии более 100 водителей. В планах – продолжить обновление автопарка.

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# Общественный транспорт # общество # Виктор Рудковский # Эдуард Дудук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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