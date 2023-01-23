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В Минской области активно идёт строительство жилья. Где и как получить заветные метры в регионе?

23 января 2023 14:36
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Новости Беларуси. В Молодечно продолжается строительство жилья. Еще четыре новых дома построят на улице Янки Купалы до конца 2023 года, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Порядка тысячи квартир в ближайшее время появится в микрорайоне № 8. Некоторые семьи уже приступили к ремонту заветных метров.

Подробнее в материале нашего корреспондента Дарьи Седун.

В Минской области активно идёт строительство жилья. Где и как получить заветные метры в регионе?-1

Здесь кухню повесим, здесь столик с диванчиком, чтобы было уютно.

В браке Светлана и Виталий Жибуль уже 13 лет. Семья дружная. Есть трое детей, а теперь еще и своя жилплощадь. О новой квартире семья мечтала давно. Все стало явью, как только родилась самая младшая Настя. Сразу встали на очередь для многодетных. И вот они, заветные метры.

В Минской области активно идёт строительство жилья. Где и как получить заветные метры в регионе?-4

Дарья Седун, корреспондент:
Ключи от новой квартиры семья Жибуль получила в октябре. Светлая и просторная, трехкомнатная, больше 80 квадратов. Впереди у Светланы и Виталия ремонт.

Подробности в видео.

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# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Виталий Жибуль # Дарья Седун # Александр Мацуль # Светлана Жибуль # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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