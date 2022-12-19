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Армия Польши набирает добровольцев для обучения военному делу

19 декабря 2022 15:45
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Армия Польши набирает добровольцев для обучения военному делу. Об этом заявил министр обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша хочет разместить вооружение в Западной Украине (здесь подробнее).  

Армия Польши набирает добровольцев для обучения военному делу-1

По его словам, на сборы будут приглашаться поляки в возрасте от 15 до 65 лет. Главная цель – обучить как можно больше людей владению оружием, основам оказания медпомощи и навыкам выживания в экстремальных условиях. То есть всему, что может пригодиться при ведении боевых действий. В качестве инструкторов будут привлечены около 10 тысяч военных. Сами занятия будут идти по 8 часов в выходные дни. В Минобороны не скрывают, что таким образом хотят привлечь как можно больше молодежи к службе в польской армии.

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# Вооруженные силы # общество # Мариуш Блащак # Фотофакт

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