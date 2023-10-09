«Одно из важнейших направлений сегодняшней жизни». Лукашенко встретился с генеральным директором Российского экспортного центра

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время вы наблюдаете ситуацию во взаимоотношениях Беларуси и России. Ваша эта мощная группа компаний как раз находится на перекрестке всех этих отношений, обладая ресурсами и определенными резервами. И административным ресурсом, и финансовым по поддержке отношений между Беларусью и Россией. Когда мне доложили о вашем центре, я долго думал, чем же вы там занимаетесь в этой плотной схеме отношений России с другими странами. Внимательно прочитал справки, Николай [Николай Снопков – первый заместитель премьер-министра Беларуси – прим. ред.] мне предоставил записку, и увидел, что это одно из важнейших направлений сегодняшней жизни – не только сегодняшней, но и вообще – любого государства. Поэтому мне очень важно было с вами встретиться, обсудить вопросы. Может, вы что-то предложите. Не может, а точно. У вас опыт в этом плане есть. Ну и чтобы наш главный экономист в стране [Николай Снопков – прим. ред.] слышал наши разговоры и предпринял множество усилий по поддержке направлений нашего сотрудничества.