Новая вспышка насилия в Сеуте: разгневанные жители атаковали пляж с мигрантами

В испанской Сеуте вспыхнули новые беспорядки. Местные жители, не дождавшись от властей решения миграционного кризиса, начали противодействие. Группа протестующих ворвалась на пляж, где ночевали мигранты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они громили палатки и хижины нелегалов, а также жгли их личные вещи. Для наведения порядка на место столкновений прибыли усиленные наряды полиции. Им удалось вытеснить агрессивно настроенных жителей Сеуты с пляжа. После этого протестующие перекрыли дорогу, ведущую к лагерю беженцев, чтобы не пустить туда машины Красного Креста, которые везли продукты и предметы первой необходимости.