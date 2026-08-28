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Новая вспышка насилия в Сеуте: разгневанные жители атаковали пляж с мигрантами

28 августа 2026 13:53
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В испанской Сеуте вспыхнули новые беспорядки. Местные жители, не дождавшись от властей решения миграционного кризиса, начали противодействие. Группа протестующих ворвалась на пляж, где ночевали мигранты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новая вспышка насилия в Сеуте: разгневанные жители атаковали пляж с мигрантами-2

Они громили палатки и хижины нелегалов, а также жгли их личные вещи. Для наведения порядка на место столкновений прибыли усиленные наряды полиции. Им удалось вытеснить агрессивно настроенных жителей Сеуты с пляжа. После этого протестующие перекрыли дорогу, ведущую к лагерю беженцев, чтобы не пустить туда машины Красного Креста, которые везли продукты и предметы первой необходимости.

# Испания

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