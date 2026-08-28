В ДР Конго продолжается вспышка лихорадки Эбола – за сутки зафиксировано 42 летальных исхода

Вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго продолжается: число подтвержденных заражений достигло 5 794. С начала эпидемии умерли 2 786 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения Демократической Республики Конго (INSP).

За одни сутки, согласно ежедневному отчету INSP, выявили 81 новый случай инфицирования и 42 летальных исхода. В тот же период 24 пациента пошли на поправку. Агентство Associated Press сообщило, что власти ДРК начали кампанию по вакцинации населения против вируса Эбола.