Беларусь и Россия справятся с общими проблемами – Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Беларусью. Я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не в чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом, дизельным и бензинами разными и так далее. Мы будем поставлять продовольствие, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться.

Мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, чисто специфических для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому вы обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но мы и много говорили об экономике нашего государства. Подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе. По всем вопросам нашли полное взаимопонимание.

Я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошие контакты, у вас взаимоотношения. Ну и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он к повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов.

Ну а на перспективу мы сегодня поговорим, поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то этого ни хотелось. А как кому хочется, не хочется. Мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.