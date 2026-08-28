Данные 9 млн британцев утекли в сеть после масштабной хакерской атаки на аэропорты

В Великобритании произошла масштабная утечка данных жителей страны. В результате кибератаки на три крупнейших аэропорта в сеть попали персональные сведения около 9 миллионов британцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководство воздушных гаваней заверило, что никакие платежные или банковские данные не были раскрыты. Хакеры в основном завладели адресами электронной почты клиентов. Однако в результате взлома также были похищены номера телефонов, регистрационные номера автомобилей и адреса. Сейчас специалисты выясняют, кто мог быть причастен ко взлому систем.