Беларусь и Россия справятся с общими проблемами. Такую уверенность выразил Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Напомним, Президент Беларуси – с рабочим визитом в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программой запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Они обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также по тематике обеспечения безопасности. В рамках союзного сотрудничества Беларусь, как и подобает стране‑партнеру, образцово следует договоренностям.

Беларусь и Россия справятся с общими проблемами – Лукашенко.

Сегодня, 28 августа, в центре внимания были практические вопросы развития торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации кооперационных проектов.

Напомним, ранее Александр Лукашенко провел переговоры с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Первый вице‑премьер российского правительства отметил, что в сотрудничестве двух стран усиливается роль не только взаимной торговли, но и тесных кооперационных связей. А сегодня глава российского кабмина подчеркнул, что товарооборот между Беларусью и Россией системно растет.