Мишустин: товарооборот Беларуси и России системно растет

Беларусь и Россия справятся с общими проблемами. Такую уверенность выразил Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Напомним, Президент Беларуси – с рабочим визитом в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программой запланированы переговоры с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Они обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, а также по тематике обеспечения безопасности. В рамках союзного сотрудничества Беларусь, как и подобает стране‑партнеру, образцово следует договоренностям.
Беларусь и Россия справятся с общими проблемами – Лукашенко.
Сегодня, 28 августа, в центре внимания были практические вопросы развития торгово‑экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализации кооперационных проектов.
Напомним, ранее Александр Лукашенко провел переговоры с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым. Первый вице‑премьер российского правительства отметил, что в сотрудничестве двух стран усиливается роль не только взаимной торговли, но и тесных кооперационных связей. А сегодня глава российского кабмина подчеркнул, что товарооборот между Беларусью и Россией системно растет.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
Наш товарооборот взаимный растет системно. За пять месяцев он вырос на 12,5 %. И надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые, так или иначе, связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой. Вопросы взаимного признания электронной цифровой подписи, вопросы туризма мы обсудили. Электрички, по вашему поручению и Владимира Владимировича поручению, запустили. И много-много еще проектов рассматриваем.
Ну, ждем всех мероприятий в Минске. 1 октября, мы знаем, Беларусь пригласила нас в том числе для проведения Совмина Союзного государства, которое мы проведем. На следующий день предстоит Евразийский межправсовет глав правительств стран – членов Евразийского экономического союза. Ну, и также серьезная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь».
Встреча с премьер‑министром России намечалась давно и состоялась в преддверии запланированных на следующий день переговоров с Владимиром Путиным.