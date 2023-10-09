Какие документы подделывают чаще всего? Некоторые из них по-настоящему шокируют

Изготовление поддельных документов. Как отличить фальшивку от оригинала? Установление тождества почерка. С какими запросами к экспертам обращаются граждане? Как идентифицировать личность по его внешним признакам и какая ответственность грозит мошенникам? Ответы на эти вопросы мы отправились искать в Комитет судебных экспертиз. О самых ярких случаях смотрите в программе «Центральный регион» на СТВ.

Подделкой документов занимались во все времена. Уже в Древнем Риме люди создавали фейковые завещания. А на Руси первые записи о подделках датируются XV веком и встречаются в Псковской судной грамоте. И даже сегодня, спустя сотни лет, тема так называемых липовых документов все еще остается актуальной. Однако благодаря работе судебных экспертов установить оригинальность ценных бумаг, денежных билетов и печатей достаточно просто. За это отвечает техническая экспертиза документов.

Ирина Шкирандо, старший эксперт отдела криминалистических экспертиз управления криминалистических экспертиз и учетов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минской области:

Когда нам поступает на исследование документ, мы в первую очередь должны ответить на вопрос: подлинный документ либо поддельный. Для этого у нас есть различные базы, литература, с которой мы можем сравнивать данный бланк документа. При изучении всех мельчайших элементов мы можем сказать, подлинный это документ либо неподлинный. Чаще всего с запросом на установление подлинности документа к судебным экспертам обращаются правоохранители. Это происходит в тех случаях, когда у сотрудников милиции возникают сомнения в оригинальности предоставленных им паспортов, справок либо удостоверений.

Ирина Шкирандо:

Чаще всего к нам поступают документы, связанные с автомобилями: техпаспорта, водительские удостоверения. В настоящий момент это документы Российской Федерации. Приезжают к нам автомобили с территории Российской Федерации для постановки на учет, и в этот момент, когда сотрудники ГАИ проверяют документы, возникают сомнения в подлинности. Перебитые номера у самого автомобиля и, скажем грубо, поддельный документ на машину. То есть уже эта связка (автомобиль и документ) – уже мы можем сказать, что это нарушение закона. Наши белорусские свидетельства о регистрации транспортных средств, такие зелененькие, тоже бывают поддельными, часто люди их подделывают. Бланк водительского удостоверения Республики Беларусь – в настоящее время даже в интернете есть много объявлений, что подделывают белорусские документы. То есть они берут обычный бланк, заполняют на принтере, наносят фотоизображение лица, ламинируют и отдают человеку. В то же время они упускают момент, что сейчас есть электронные базы. Когда водитель встречается сотруднику ГАИ, сотрудник ГАИ без проблем может быстренько проверить, имеется ли настоящий документ в базе либо нет.

Зачастую к экспертам попадают и так сказать подлинные документы, но в которые были внесены технические изменения. Сегодня этим грешат любители подделать различного рода справки, при этом забывая, что такая шалость влечет за собой уголовную ответственность. Ирина Шкирандо:

Приведу пример. У человека заканчивается срок действия медицинской справки, и вместо того, чтобы идти в медицинское учреждение, человек берет и ручкой дописывает год или подчищает и что-то изменяет. Внесение таких технических изменений влечет юридическую ответственность. Ни в коем случае такого делать нельзя, потому что это административная, уголовная ответственность.

Но не одни бланки документов попадают на стол экспертов. Отдельная категория – подделка денежных билетов. Даже сегодня, когда, казалось бы, каждый знает, как проверить купюру на подлинность, многие с легкостью попадаются на уловки мошенников. Как определить фальшивые белорусские рубли? Рассказываем по пунктам о защитных знаках на купюрах – читайте далее. Ирина Шкирандо:

Чаще всего поступают доллары США. Потом, если смотреть по статистике, денежные билеты Российской Федерации, евро и наши белорусские рубли также подделывают. Однако наши белорусские рубли Национального банка Республики Беларусь обладают достаточно серьезной системой защиты: водяные знаки, защитные нити, ультрафиолетовая, инфракрасная защита. Все эти элементы защиты подделать достаточно сложно, поэтому наши денежные билеты очень хорошие в плане качества.

Ирина Шкирандо:

Бывает, поступают на экспертизу денежные билеты, как, например, этот. Грубо говоря, подлинные, однако в них внесены какие-то технические изменения в плане доклейки. Здесь денежный билет номиналом 10 долларов, но в него внесены изменения путем доклейки номиналов. Изображение вырезали, наклеили, изменили номинал – уже как бы видно 100. однако даже невооруженным взглядом можем определить, что, во-первых, в центральной части изображение не соответствует денежному билету номиналом 100. Также в этих частях можем увидеть, что здесь есть доклейка. Это грубая подделка.

Ирина Шкирандо:

Однако бывают еще денежные поддельные билеты очень хорошего качества. В настоящее время появляются уже денежные билеты Евросоюза номиналом 20 евро и 50 евро очень хорошего качества. Вплоть до того, что мы смотрим в микроскоп и способы печати соответствуют подлинным. Однако все равно такие элементы защиты, как кинеграммы, голограммы очень сложно подделать. Даже невооруженным взглядом, если примерно знать визуализацию, которая должна быть у кинеграммы, мы можем определить, что это не подлинный билет. В последнее время с развитием современных технологий и огромного количества информации в открытом доступе подделка документов вышла на абсолютно новый уровень. Фальшивомонетчики, обладающие большими средствами, имеют целые производства по созданию фальшивых бумаг. Зачастую невооруженным глазом очень сложно отличить подделку от оригинала. Однако судебные эксперты в силах распознать даже самую качественную фальшивку.

Ирина Шкирандо:

Поступают документы, например, связанные с автомобилями. Например, свидетельство о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение. Получается, что и водительское удостоверение, и свидетельство о регистрации транспортного средства, и паспорт… Однажды был такой случай, что собрали все документы у человека и оказалось, что все они фальшивые. Документы достаточно хорошего качества. То есть этот человек достаточно долго жил с этими документами, пользовался ими. Человек жил под другим именем, это были документы Российской Федерации. Попадают к экспертам и различного рода дипломы – как полностью поддельные, так и оригиналы с внесенными изменениями. Чаще всего этим грешат желающие устроиться на конкретную работу, не имея при этом соответствующего профильного образования.

Ирина Шкирандо:

Относительно недавно был случай, к нам на экспертизу поступил диплом об окончании медицинского вуза. Девушка устраивалась на работу в аптеку, и работодатель решил сделать запрос в университет. Оказалось, что такой диплом не выдавался. Как оказалось, девушка на самом деле проходила обучение в медицинском вузе России, но не закончила его. Решила, раз я обладаю какими-то знаниями, могу работать в аптеке. В интернете в Российской Федерации она заказала себе такой бланк диплома. Этот бланк оказался полностью поддельным, но достаточно хорошего качества. Бланк обладал защитными элементами, и даже присутствовала голограмма. Часто поступают медицинские справки. Людям иногда просто лень идти, получать справки, потому что нужно пройти много этапов в медицинском учреждении. Люди берут старую справку, изменяют год, троечку на девяточку заменили, и уже справка действует не до 2023 года, а до 2029-го. И они просто несут эту справку, и оказывается, что сотрудник, который принимает эти документы, видит, что в документ вносились технические изменения. Такой документ приходит к нам на экспертизу. Мы выносим вывод.

Статистика говорит: за последнее время случаи подделки ценных бумаг на территории Минской области снизились. Это связано с распространением электронных документов и расширением электронных баз. Однако проблема все еще остается актуальной.