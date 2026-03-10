Почему вторая суббота Великого поста называется Родительской? Клирик об особом поминовении усопших

В богослужении православной церкви есть особые дни, когда совершается поминовение тех, кто перешел от жизни временной в жизнь вечную. Клирик Свято-Духова кафедрального собора в Минске рассказал в программе «Прикосновение к свету» на СТВ о молитвенной связи, которая сохраняется с нашими усопшими близкими.

Олег Лепешенков, СТВ:

Вторая суббота Великого поста именуется Родительской. Почему и как было установлено это особое поминовение усопших?