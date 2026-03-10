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Почему вторая суббота Великого поста называется Родительской? Клирик об особом поминовении усопших

10 марта 2026 08:38
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В богослужении православной церкви есть особые дни, когда совершается поминовение тех, кто перешел от жизни временной в жизнь вечную. Клирик Свято-Духова кафедрального собора в Минске рассказал в программе «Прикосновение к свету» на СТВ о молитвенной связи, которая сохраняется с нашими усопшими близкими.

Олег Лепешенков, СТВ:
Вторая суббота Великого поста именуется Родительской. Почему и как было установлено это особое поминовение усопших?

Главное, чтобы мы уничтожали страсти и пороки – о смысле Великого поста поговорили с протоиереем.

Почему вторая суббота Великого поста называется Родительской? Клирик об особом поминовении усопших-2

Диакон Серафим Башкиров, клирик Свято-Духова кафедрального собора в Минске:
Мы поминаем всех усопших каждую субботу, но чтобы акцентировать наше молитвенное внимание, церковь выделяет особые дни поминовения – это три субботы во время Великого поста, когда мы вспоминаем усопших. Например, Троицкая Родительская суббота, последняя суббота перед Великим постом (она называется Вселенская), когда поминаются все – от Адама до самых последних усопших, которые были. Это древняя и очень трогательная традиция.

Подробности смотрите в видео.

# Интервью # Православные в Беларуси # Религия

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