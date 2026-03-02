Главное, чтобы мы уничтожали страсти и пороки – о смысле Великого поста поговорили с протоиереем

На первой неделе Великого поста в минском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в программе «Прикосновение к свету» встретились со священником этого храма.
Олег Лепешенков, СТВ:
Скажите, для верующего человека сам пост – это скорбь или радость?
Протоиерей Виктор Мельников, клирик прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске:
Пост, конечно, несет элементы скорби – это плач о грехах и радости о том, что пришло к нам прощение этих грехов. Но чтобы получить прощение, нужно в первую очередь эти грехи увидеть и обратиться к тому, кто прощает их, то есть к самому Господу нашему Иисусу Христу.
Олег Лепешенков:
Как установить меру поста, которая, с одной стороны, будет давать силы, а с другой стороны, позволит идти этим путем духовного делания?
Протоиерей Виктор Мельников:
Василий Великий говорил, что пост должен быть все-таки в умеренности. Потому что бывает, что человек хочет, имея какой-то интерес, грубо говоря, спортивный – сейчас не буду есть для достижения каких-то своих целей. Но пост именно не в гордости, когда человек хочет превознестись, где-то показать себя. Пост именно в смирении. Пост в том, чтобы мы удалились от всего злого, от плохих слов, не говоря о поступках. Пост – это то, чтобы мы больше уделили время, внимания молитве и милостыне. То есть мера поста зависит от самого человека. Конечно, если человек имеет духовника, то ему проще. Он может попросить духовника, чтобы тот благословил этому человеку какую-то меру, что человек может потреблять, что не может. Вообще, человек должен сам научиться быть самостоятельным в этой жизни. То есть он должен взять себе по мере сил, чтобы пост не приводил нас к болезням, а наоборот, исцелял наши немощи какие-то, избавлялся от пороков и страстей. Поэтому тело нам должно служить во благо для того, чтобы могли помогать другим людям, могли встать на колени на молитву. Поэтому здесь самое главное, чтобы мы уничтожали страсти, пороки. Тело должно наоборот духовно совершенствоваться и укрепляться. Также в этом должно быть физическое, духовное совершенствование в посту для каждого человека.
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