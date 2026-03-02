Главное, чтобы мы уничтожали страсти и пороки – о смысле Великого поста поговорили с протоиереем

На первой неделе Великого поста в минском храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в программе «Прикосновение к свету» встретились со священником этого храма. Олег Лепешенков, СТВ:

Скажите, для верующего человека сам пост – это скорбь или радость?

Протоиерей Виктор Мельников, клирик прихода иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Минске:

Пост, конечно, несет элементы скорби – это плач о грехах и радости о том, что пришло к нам прощение этих грехов. Но чтобы получить прощение, нужно в первую очередь эти грехи увидеть и обратиться к тому, кто прощает их, то есть к самому Господу нашему Иисусу Христу. Олег Лепешенков:

Как установить меру поста, которая, с одной стороны, будет давать силы, а с другой стороны, позволит идти этим путем духовного делания?