Объем государственной финансовой поддержки МСП в 2025 году превысил 16 млрд рублей

По итогам 2025 года, на развитие малого и среднего предпринимательства било направлено свыше 16 миллиардов рублей. Этот показатель более чем на треть превысил план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало благодаря системной работе правительства по повышению доступности ресурсной поддержки предпринимателей. Большим спросом у бизнеса пользовались займы и лизинги, а также поручительства. Фондом финансовой поддержки было профинансировано 108 проектов. В то же время, почти на 40 % возросли объемы кредитования банками малого и среднего бизнеса – доступный капитал получили свыше 8,5 тысяч субъектов. В Беларуси сформированы комфортные условия для получения государственной финансовой поддержки перспективных бизнес-проектов.