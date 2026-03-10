62-й зенитный ракетный полк проходит проверку боеготовности по поручению Президента

В Беларуси продолжается внезапная комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента. Ранее экзамен держали сухопутные войска. Теперь пришел черед ВВС и войск ПВО. Так, батарея 62-го зенитного ракетного полка из Гродно совершает марш в назначенный район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Старт был дан ранним утром. Путь почти в 200 километров. По расчетам, батарея должна справиться за 8 часов. В составе колонны боевые машины, зенитные ракетные комплексы «Оса» и техника обеспечения. Военные их подготовили к дальней дороге, погрузили имущество.

Максим Лагун, командир батареи 62-го зенитного ракетного полка:

Состоя в силах немедленного реагирования, мы уже знаем, что нам предстоит выполнение каких-либо задач в любых районах Беларуси. Мы всегда готовы к выезду, выполнять задачу готовы все. Весь личный состав с высоким боевым духом.

По пути военным предстоит отражать атаки диверсионно-разведывательных групп и беспилотников противника. По месту прибытия батарея подготовит стартовые позиции и заступит на боевое дежурство.