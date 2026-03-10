Лукашенко поздравил народного артиста России Александра Зацепина с 100-летием

Его песни знает не одно поколение людей. А такие хиты, как «Есть только миг», «Песенка о медведях», «Остров невезения», вошли в золотой фонд киномузыки. Народному артисту России, легендарному композитору Александру Зацепину сегодня, 10 марта, исполняется 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В творческом багаже композитора музыка к более чем 100 фильмам, в их числе «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Операция «Ы», «Иван Васильевич меняет профессию». Всего знаменитый композитор написал более 300 песен. Они входили в репертуар таких известных исполнителей и актеров, как Валерий Ободзинский, Майя Кристалинская, Олег Даль, Андрей Миронов. Александр Зацепин не раз посещал Беларусь. Был удостоен различных званий и наград. В том числе, нагрудного знака «За ўклад у развіцце культуры Беларусі».

Со знаменательной датой – 100-летием со дня рождения народного артиста России поздравил Александр Лукашенко.