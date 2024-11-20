Что минчане носят осенью 2024? Стильный опрос

Этой осенью я выбрала для себя пальто-пиджак, причем отдала предпочтение фактуре длинного ворса. Серый – один из самых актуальных цветов сезона.
Этой осенью я выбрала для себя пальто-пиджак, причем отдала предпочтение фактуре длинного ворса. Серый – один из самых актуальных цветов сезона.
Я надела широкие джинсы, кроссовки, свитер, куртку и взяла свою любимую сумочку.
Лучок на мне собран максимально комфортный – кроссовки, немножко «агли», свободные спортивные штаны, свитшот с модненькой сейчас зипкой. И оверсайз жакет. Как акцент я добавила леопард, потому что леопард – тренд сезона.
Мне нравится более расслабленный стиль, достаточно мешковатая одежда. Наверное, это больше связано с тем, что я сама спортсмен, тренер, мне так удобно. Вообще я считаю, что не стоит супер гнаться за модой. Отдавайте предпочтение тому, что вам близко. Не бойтесь рисковать, потому что таким образом вы себя выражаете.
Подробности смотрите в видео.