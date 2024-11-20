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Что минчане носят осенью 2024? Стильный опрос

20 ноября 2024 11:04
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Что минчане носят осенью 2024? Стильный опрос-1

Этой осенью я выбрала для себя пальто-пиджак, причем отдала предпочтение фактуре длинного ворса. Серый – один из самых актуальных цветов сезона.

Что минчане носят осенью 2024? Стильный опрос-3

Я надела широкие джинсы, кроссовки, свитер, куртку и взяла свою любимую сумочку.

Что минчане носят осенью 2024? Стильный опрос-5

Лучок на мне собран максимально комфортный – кроссовки, немножко «агли», свободные спортивные штаны, свитшот с модненькой сейчас зипкой. И оверсайз жакет. Как акцент я добавила леопард, потому что леопард – тренд сезона.

Что минчане носят осенью 2024? Стильный опрос-7

Мне нравится более расслабленный стиль, достаточно мешковатая одежда. Наверное, это больше связано с тем, что я сама спортсмен, тренер, мне так удобно. Вообще я считаю, что не стоит супер гнаться за модой. Отдавайте предпочтение тому, что вам близко. Не бойтесь рисковать, потому что таким образом вы себя выражаете.

Подробности смотрите в видео.

# Мода # Красота # Анастасия Макеева

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