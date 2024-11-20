Прямой эфир

ЦИК утвердил состав Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в СМИ

20 ноября 2024 10:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Территориальные комиссии по выборам Президента Беларуси уже аккредитовали 800 национальных наблюдателей. Мы продолжаем следить за ходом электоральной кампании, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК утвердил состав Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в СМИ-2

20 ноября в ЦИК состоялось очередное заседание по подготовке и проведению выборов Президента. Рассматривался ряд организационных вопросов. В частности, утвердили порядок использования СМИ. С 1 по 25 января будет проходить предвыборная агитация. В этот период кандидаты смогут бесплатно использовать возможности республиканских СМИ. Их предвыборные программы будут публиковать в газетах на русском и белорусском языках. Доносить свою позицию смогут также в формате выступлений и дебатов на радио и телевидении. Всем претендентам предоставят равные возможности. За соблюдением их прав будет следить Наблюдательный совет.

ЦИК утвердил состав Наблюдательного совета по контролю за предвыборной агитацией в СМИ-4

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
Это традиционное постановление, которое принимает Центральная избирательная комиссия. Мы воспринимаем этот совет как определенную группу экспертов, которая в случае необходимости даст ЦИКу разъяснение либо свое заключение, потому что окончательное решение на какую-либо жалобу или обращение, связанное с проведением агитации, мы все равно будем принимать Центральной избирательной комиссией.

На заседании ЦИК также утвердили порядок декларирования доходов и имущества при проведении выборов Президента. Претенденты на выдвижение в кандидаты должны будут предоставить соответствующую информацию за 2023 год. В случае обнаружения несоответствия действительности в регистрации кандидату откажут. Вся информация будет доступна для ознакомления избирателям.

# Выборы в Беларуси # СМИ Беларуси # Президентские выборы # Игорь Карпенко

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске проходит военно-научная конференция в области обороны и безопасности государств – членов ОДКБ
20 ноября 2024 10:38

В Минске проходит военно-научная конференция в области обороны и безопасности государств – членов ОДКБ

Чем удивляют школьники на форуме бизнес-проектов «Знак качества» – рассказали юные предприниматели
20 ноября 2024 09:53

Чем удивляют школьники на форуме бизнес-проектов «Знак качества» – рассказали юные предприниматели

Как успешно пройти камеральную проверку налоговой – поговорили с адвокатом
20 ноября 2024 09:50

Как успешно пройти камеральную проверку налоговой – поговорили с адвокатом