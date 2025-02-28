Почему возникает бессонница и как с ней бороться? Советы от эндокринолога

Бессонница – частая проблема, с которой сталкиваются люди в современном мире. Она может проявляться в виде трудностей с засыпанием, частых пробуждений ночью или слишком раннего подъема с невозможностью уснуть снова. Одним из гормонов, играющих значительную роль в процессе регулирования сна, считается мелатонин.

Светлана Иванченко, врач-эндокринолог:

Специальная молекула, которая, как сигнал, помогает нервной системе переводить наш организм в режим сна, то есть замедляет работу каких-то систем, улучшает работу каких-то других систем, то есть подготавливает наше тело к режиму сна, к режиму восстановления, к режиму избавления от всяких окислительных, вредных веществ, вырабатывается у нас в норме в небольших количествах и, к сожалению, с возрастом его продукция снижается. Приблизительно с 40 лет это снижение начинается, и после 55 лет уже у всех можно обнаружить значимое снижение мелатонина.

Мелатонин отвечает за регуляцию биологических ритмов и играет решающую роль в определении циклов сна и бодрствования. Уровень мелатонина в крови повышается в вечернее время, достигая пика ночью, а затем снижается с наступлением утра. Гормон активно участвует в формировании суточных ритмов организма, сигнализируя о необходимости подготовки ко сну, поэтому для его выработки важно создать определенные условия. Светлана Иванченко:

Мелатонин вырабатывается из гормона радости, из гормона счастья, из серотонина, который, в свою очередь, мы синтезируем уже сами из белковых продуктов питания. То есть если человек не так ест, он просто не получает достаточно продуктов, чтобы синтезировать тот гормон счастья и гормон сна, который необходим для восстановления. Это в основном белковые продукты животного происхождения, индейка, любое мясо птицы, это яйца, темный шоколад, какао, бананы.

Пациентам с бессонницей рекомендуется соблюдать гигиену сна. Температура в спальне должна находиться в пределах 18-22 градусов Цельсия. Старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные: это поможет организму выработать свой внутренний биоритм, что существенно повысит качество сна.

Светлана Иванченко:

Это темная комната, возможно, шторы, которые полностью убирают проникновение света извне в ваше жилое помещение, отказ от вечернего просмотра гаджетов, потому что холодный синий спектр, который исходит от экранов, тоже нарушает синтез мелатонина. То есть ко сну надо подготовиться, надо снизить поступление света. Желтые, красные тона освещения лучше для спальни, потому что они тоже имитируют закат, подсказывают нашему организму, что пора спать и выработать мелатонин. Днем тоже необходимо соблюдать определенную активность и, наоборот, поддерживать максимально яркую освещенность помещения.