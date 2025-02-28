Итоги работы системы образования Минской области за 2024 год подвели в Солигорске

Новые школы, профильные классы и укрепление материально-технической базы. В Солигорске подвели итоги развития системы образования Минской области за 2024 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в центральном регионе появились две новые школы и детский сад. Особое внимание уделили качеству образования, в том числе дошкольного и профессионально-технического. В прошлом году впервые открыли классы медицинской направленности. А в 2025-м расширят подготовку ребят по педагогическому направлению.

Николай Башко, начальник главного управления по образованию Миноблисполкома:

Мы большие средства направили на укрепление материально-технической базы учреждения образования путем проведения ремонтных работ. Мы серьезно оснастили автобусный парк учреждения образования. Приобретено 78 единиц автобусов для организации подвоза детей. Но, конечно, главные успехи это успехи в образовательном процессе.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

На уровне общего среднего образования мы видим, что особое внимание уделяется профориентационной работе. И здесь очень важно, чтобы наши ребята, еще обучаясь в школе, делали осознанный выбор своей будущей профессии.

На заседании презентовали выставку достижений системы образования. Также наградили лучших педагогов региона и победителей областного конкурса «За достижение высоких показателей в развитии образования».