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Новости по тегу #Светлана Иванченко

Как победить сахарный диабет без медикаментозного лечения? Рассказали в центре «Нордин»
13 ноября 2025 07:39

Как победить сахарный диабет без медикаментозного лечения? Рассказали в центре «Нордин»

Почему возникает бессонница и как с ней бороться? Советы от эндокринолога
28 февраля 2025 14:05

Почему возникает бессонница и как с ней бороться? Советы от эндокринолога

Угроза для здоровья и психического состояния – чем опасно ожирение и как с ним бороться?
04 января 2025 13:07

Угроза для здоровья и психического состояния – чем опасно ожирение и как с ним бороться?

Зоб – о заболевании щитовидной железы рассказала врач-эндокринолог
28 декабря 2024 13:34

Зоб – о заболевании щитовидной железы рассказала врач-эндокринолог

Гирсутизм – избыточный рост волос на теле женщины. Почему косметического удаления недостаточно?
12 марта 2024 08:05

Гирсутизм – избыточный рост волос на теле женщины. Почему косметического удаления недостаточно?

Планирование беременности. Что делать, чтобы выносить здорового малыша?
08 ноября 2022 14:46

Планирование беременности. Что делать, чтобы выносить здорового малыша?