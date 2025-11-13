Новости по тегу #Светлана Иванченко

В первую очередь, обратите внимание на свой образ жизни. Здоровое питание играет ключевую роль.
Желтые, красные тона освещения лучше для спальни, потому что они тоже имитируют закат, подсказывают нашему организму, что пора спать и выработать мелатонин.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, около 2 миллиардов взрослого населения страдают от избыточного веса, а 650 миллионов – от ожирения.
Зоб, также известный, как щитовидная гипертрофия, считается очень распространенным заболеванием. Такое состояние характеризуется увеличением размера щитовидной железы, что может привести к различным симптомам и осложнениям.
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