В Борисовском районе отремонтируют свыше 45 тыс. кв. м. жилья в 2025-м

Минская область лидер по жилищному строительству. В 2025 году планируют сдать в эксплуатацию свыше 1 миллиона квадратных метров. Особое внимание уделят и капитальному ремонту. За год в центральном регионе обновят почти 160 домов. График составлен с учетом технического состояния объектов, а также обращений граждан.

Только в Борисовском районе новые краски приобретут дома на площади свыше 45 тысяч квадратных метров. Здесь будут модернизированы системы отопления, водоснабжения и канализации, заменят кровлю и входные группы. Обязательно благоустроят детские, спортивные площадки, появятся зеленые островки.

Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:

За 2024 год выполнили 35 тысяч квадратных метров жилья, капремонта. Самый большой показатель по Минской области был. В этом году мы планку еще выше взяли. Планомерно проводим ремонтную работу жилья в городе. У нас все это выстроено по плану.

На благоустройство населенных пунктов Минской области направят порядка 165 миллионов рублей. Государственной программой предусмотрен ремонт и реконструкция 12-ти мостовых сооружений.