Почему водители не боятся жёлтых квитков? О платных парковках рассказал Михаил Филиппов

Парковка платежом красна! Как стать, чтобы не попасть в тупик и не поплатиться штрафом? Когда появится цифровая платформа, контролирующая парковки? Почему некоторые автовладельцы не блещут культурой? Что с дорожной инфраструктурой и соразмерно ли количеству электрокаров в Беларуси развивается электрозаправочный сервис? На площадке ток-шоу «По существу» устроится транспортно-инфраструктурный разбор!

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:

В настоящее время в Минске 72 платные парковки. Из них 8 закрытого типа. 8 – это те, которые оборудованы запирающими устройствами. То есть те, которые соответствуют полностью 589 указу. Открытые парковки не соответствуют нормам указа. Они не оборудованы запирающими устройствами. Народ у нас грамотный и прекрасно понимает, что можно парковаться без каких-либо последствий. 50 % собственников пользователей парковки, как правило, оплачивают парковку.

Кирилл Казаков, СТВ:

50? То есть половина платит?

Михаил Филиппов:

Добросовестные граждане оплачивают парковку без проблем. Еще процентов 10-15 после получения уведомления также оплачивают эту парковку.