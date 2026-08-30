Новости по тегу #Михаил Филиппов

«С 1 сентября у нас уже будет 8 500 парковочных мест», – поделился в интервью директор ГУ «Парковки столицы».
В настоящее время у нас имеется 70 парковок, из них 63 парковки открытого типа, 7 парковок закрытого типа – это 6689 мест. Планируется до конца этого года довести общее количество парковочных мест до 11,5 тысяч.
Приложение станет современной альтернативой существующему сайту «Парковка.бай». При этом в городе продолжит действовать система абонементов.
«Вводить платность центральной части города – это, конечно, нужно делать, потому что город перенасыщен».
Контролер непосредственно на улице, который фиксирует оплату, неоплату через планшет. Камеры уличного видеонаблюдения, которые будут направлены на парковку. Сейчас тестируется несколько разных мобильных комплексов автоматической фиксации.
Красная зона – это Верхний город. Улица Энгельса, Интернациональная, Зыбицкая и Ленина. Также туда входит территория Троицкого предместья и улица Замковая.
Чем ближе к центру – тем дороже.
По плану, в ближайшие 5 лет их заполняемость увеличится до 20 тысяч машиномест.
«Порядок взыскания и порядок контроля определяется оператором».
«То есть будет ездить транспортное средство, мы его обозначим специальными лентами «Парковки столицы», чтобы он был виден».
В городе 72 платные парковки, из которых лишь 6 – закрытого типа. В общей сложности доступно более 5,5 тысяч машиномест, в 2025 году планируется расширение инфраструктуры.
Это не будет административная ответственность, это будет повышенное взимание платы.
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