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Новости по тегу #Михаил Филиппов

Сколько парковок появится в Минске и как упростят оплату за стоянку? Рассказал Михаил Филиппов
30 августа 2026 17:08

Сколько парковок появится в Минске и как упростят оплату за стоянку? Рассказал Михаил Филиппов

Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт
09 июня 2026 12:47

Разрабатываются паспорта и схемы ОДД – сколько платных парковок планируют открыть в Минске, рассказал эксперт

В Минске запустят мобильное приложение для пользователей городских парковок
19 февраля 2026 07:22

В Минске запустят мобильное приложение для пользователей городских парковок

Платные парковки – какие новшества ожидают автолюбителей в Беларуси
25 декабря 2025 12:01

Платные парковки – какие новшества ожидают автолюбителей в Беларуси

Как будет производиться контроль за оплатой парковки в Минске – узнали у эксперта
01 декабря 2025 15:02

Как будет производиться контроль за оплатой парковки в Минске – узнали у эксперта

Красная зона – узнали, где в Минске самые популярные парковки
01 декабря 2025 14:32

Красная зона – узнали, где в Минске самые популярные парковки

Платные парковки в Минске разделят на три зоны с новыми тарифами
08 октября 2025 10:59

Платные парковки в Минске разделят на три зоны с новыми тарифами

С акцентом на комфорт и удобство – в Минске растёт количество автостоянок
24 сентября 2025 06:34

С акцентом на комфорт и удобство – в Минске растёт количество автостоянок

Может ли ГАИ оштрафовать за неоплату парковки? Узнали у сотрудника
09 июня 2025 17:07

Может ли ГАИ оштрафовать за неоплату парковки? Узнали у сотрудника

Камера на 360 градусов будет фиксировать нарушения – Филиппов о новой разработке для контроля парковок
09 июня 2025 16:41

Камера на 360 градусов будет фиксировать нарушения – Филиппов о новой разработке для контроля парковок

Количество парковочных мест в Минске вырастет до 10 тысяч в 2025 году
17 января 2025 15:13

Количество парковочных мест в Минске вырастет до 10 тысяч в 2025 году

Как заставить водителей парковаться правильно? Директор «Парковки столицы» об ужесточении наказания
21 октября 2024 18:01

Как заставить водителей парковаться правильно? Директор «Парковки столицы» об ужесточении наказания