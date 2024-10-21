Почему мою машину забрали, а его нет? Замдиректора «Белспецавтоэвакуация» о работе эвакуаторов

Парковка платежом красна! Как стать, чтобы не попасть в тупик и не поплатиться штрафом? Когда появится цифровая платформа, контролирующая парковки? Почему некоторые автовладельцы не блещут культурой? Что с дорожной инфраструктурой и соразмерно ли количеству электрокаров в Беларуси развивается электрозаправочный сервис? На площадке ток-шоу «По существу» устроится транспортно-инфраструктурный разбор!

Кирилл Казаков, СТВ:

Ваше предприятие самое страшное для любого автомобилиста, потому что приехали эти товарищи на эвакуаторе, взяли, увезли и там договаривайся или не договаривайся. Ну вот принцип стандартный у любого водителя: почему меня, а вот его не забрали. На чем основывается ваш водитель и с кем он советуется? Приехали, например, на Карла Маркса, стоит ряд машина – моя возле перехода и напротив перехода. Почему мою забрали, а его нет? Игорь Круглей, заместитель директора ООО «Белспецавтоэвакуация»:

На самом деле мы не такая опасная организация, как вы представили. Я считаю, что мы выполняем очень важную общественно-полезную функцию в наведении порядка и в реализации тех мероприятий, которые обозначил Президент. Что касается причин, почему та или иная машина эвакуируется, естественно, все происходит по причине нарушения ПДД. То есть правила дорожного движения едины для всех и их необходимо соблюдать без какого-либо...

Кирилл Казаков:

Но у вас же водитель не сотрудник ГАИ. Как определяется история нарушения? Игорь Круглей:

Есть два вида эвакуации. Когда сотрудник нашей организации определяет самостоятельно, по целому ряду причин он это делает. Технические моменты. Может подъехать ближе, не может подъехать ближе. Моменты, связанные с опасностью. Например, если автомобиль перекрывает движение и видимость на пешеходном переходе, это может создать угрозу для пешеходов, соответственно, это повышенная опасность в приоритете с тем автомобилем, который, может быть, находится дальше от пешеходного перехода и не представляет такой опасности. То есть приоритет расставляется таким образом. Если работает с сотрудником ГАИ, безусловно, сотрудник сам определяет приоритет. И в этом случае мы уже исполняем.