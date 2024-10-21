Лукашенко потребовал привести в порядок дороги между районными центрами и агрогородкам

Новая рабочая неделя Президента началась с обсуждения вопросов развития сети автодорог страны. Крупные магистрали, которые обеспечивают связь с Минском и областными центрами, у нас есть, поэтому 21 октября акцент глава государства делает на дорогах, которые ведут к городам-спутникам белорусской столицы. Это в том числе и одно из решений перенаселения Минска, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качественное дорожное покрытие для страны, которая находится на перекрестке всех путей в центре континента и зарабатывает на этом, просто необходимость. Лукашенко: не будем трассы поддерживать в нормальном состоянии – к нам никто не поедет. Читайте здесь. Но если с дорогами республиканского значения более или менее разобрались, то что с локальными, которые связывают даже не областные центры, а районы с агрогородками и деревнями? Тем более, что не так много их – проблемных – осталось. 300 километров гравийки – это капля в море, но она есть. Президент задает резонный вопрос: государство в его лице настоятельно просит белорусов не ломиться в крупные города.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы видим негативные последствия таких явлений по примеру наших соседних государств. Практически в каждом. Но особенно в Москве. В «большой» Москве, можно сказать, 15 миллионов человек. 15 миллионов человек, сплошные пробки, необходимость строительства в огромных масштабах развязок, дорог и так далее. Ну а что приятного для человека жить в этой железобетонной одежде, кругом автомобили, автомобили, автомобили. Поэтому мы избрали другой путь.