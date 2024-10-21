Федерация профсоюзов Беларуси подарила Наровлянскому колледжу швейное оборудование

Качественное образование – сильное государство. Это основной принцип подготовки кадров в Беларуси. Здесь важен вдумчивый подход, ведь сегодняшние школьники и студенты – завтра станут специалистами, которым предстоит строить будущее страны, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ. В сфере профессионально-технического образования Беларусь является образцом для других постсоветских республик. Нам удалось сохранить систему подготовки кадров для промышленности. И работа по повышению престижа рабочих профессий продолжается: от совершенствования системы заказа кадров до решения вопроса обеспечения специалистов жильем.

На предприятиях расширяется список социальных гарантий, на которые могут рассчитывать молодые специалисты. В качестве дополнительных бонусов: различные доплаты и надбавки, возможность профессионального роста. И это становится хорошей мотивацией для молодых людей. Каждый второй девятиклассник минувшим летом сделал выбор в пользу будущей профессии и поступил в среднее специальное учебное заведение. Для сравнения: 5 лет назад лишь каждый пятый выпускник поступал в колледжи. О том, как ставка на образование сыграла в Наровлянском районе – материал Анны Корольчук.

В Наровлянском государственном колледже Татьяна Акулич работает уже 20 лет. Когда-то сама училась в этих стенах, а теперь преподает швейное дело юным мастерицам. Мыслей покинуть малую родину не было: она из тех, кто помогает развиваться своему району, пострадавшему от Чернобыльской катастрофы. Благодаря подарку от Федерации профсоюзов делать это будет проще: старое оборудование в мастерской заменили на новые машинки и оверлоки.

Татьяна Акулич, мастер производственного обучения Наровлянского государственного колледжа:

Они очень бесшумные. Не такие, как раньше. Самое главное в новых машинах – это ограничение скорости. Детям очень легко.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Мы приложили часть своих усилий на то, чтобы оснастить современным швейным оборудованием это учебное заведение. По отзывам специалистов это сделано достаточно хорошо. В 2024 году в колледж поступило 30 будущих швей, на треть больше чем в прошлом. Спрос на рабочие специальности увеличивается, в Наровлю приезжают учиться дети из других районов.

Виктор Предченко, директор Наровлянского государственного колледжа:

Сейчас открывается ряд диагностических станций. В нашей стране расширяется строительство, поэтому профессия каменщика остается очень востребованной. Уже 18 лет как профсоюзы участвуют в развитии Наровлянского района: шефствуют над многодетными семьями, поддерживают социальные объекты и предприятия. Главная цель – создать комфортные условия для работы и жизни людей. Визит не обошелся без посещения градообразующей кондитерской фабрики и общения с коллективом.