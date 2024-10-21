Как выглядит белорусский папа в цифрах – в Национальном статкомитете составили портрет

Предлагаем посмотреть, как выглядит белорусский папа в цифрах. Его портрет составили в Национальном статкомитете. Итак, на начало 2024 года в Беларуси насчитывалось 3,3 миллиона мужчин старше 18 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из них почти 77 % – горожане, остальные живут в сельской местности. Причем, практически каждый пятый – столичный житель. Известно также, что среднестатистический папа нашей страны женат, имеет среднее-специальное образование, а работать предпочитает в строительной или транспортной сфере.

И еще несколько характерных фактов, которые позволят более точно описать белорусских мужчин и их отношение к семейной жизни. Как правило, они впервые вступают в брак в районе 30 лет, а повторно – после 40-ка. Немало у нас и так называемых отцов-одиночек – около 44 тысяч. Вопреки стереотипам, представителей сильного пола все-таки больше – на 1 000 женщин приходится 1 006 мужчин, правда, только в возрасте от 18 до 39 лет. А уже после 40, к сожалению, показатели резко меняются: на 1 000 женщин – 729 мужчин. Цифры также говорят о том, что каждый третий отец с младшими детьми занимается как минимум четырьмя видами деятельности. Речь, в частности, о прогулках на улице, разнообразных играх, чтении книг. Кроме того, папы с удовольствием рассказывают сказки и поют своим малышам колыбельные.