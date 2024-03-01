Ветеранов Великой Отечественной наградят медалью к 80-летию освобождения Беларуси

Юбилейная медаль к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков установлена в Беларуси указом Президента. Утверждено положение, описание и образец свидетельства к награде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент утвердил медаль к 80-летию освобождения Беларуси.