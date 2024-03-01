Прямой эфир

Ветеранов Великой Отечественной наградят медалью к 80-летию освобождения Беларуси

01 марта 2024 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Юбилейная медаль к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков установлена в Беларуси указом Президента. Утверждено положение, описание и образец свидетельства к награде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент утвердил медаль к 80-летию освобождения Беларуси.

Ветеранов Великой Отечественной наградят медалью к 80-летию освобождения Беларуси-1

Иван Митин, начальник главного управления кадров Министерства обороны Беларуси:
Данной медалью будут награждаться военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работники государственных органов, иные граждане, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан нашей страны.

Ветеранов Великой Отечественной войны юбилейной медалью к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков наградят 9 Мая.

# Великая Отечественная война # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Андрейченко: из 364 принятых законов 11 разработано непосредственно депутатами Палаты представителей
01 марта 2024 14:09

Андрейченко: из 364 принятых законов 11 разработано непосредственно депутатами Палаты представителей

Лукашенко принял с докладом управделами Президента
01 марта 2024 13:55

Лукашенко принял с докладом управделами Президента

«Парламент был как никогда солидный». Лукашенко поручил наградить самых достойных депутатов
01 марта 2024 13:35

«Парламент был как никогда солидный». Лукашенко поручил наградить самых достойных депутатов