Ветеранов Великой Отечественной наградят медалью к 80-летию освобождения Беларуси

Юбилейная медаль к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков установлена в Беларуси указом Президента. Утверждено положение, описание и образец свидетельства к награде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент утвердил медаль к 80-летию освобождения Беларуси.
Иван Митин, начальник главного управления кадров Министерства обороны Беларуси:
Данной медалью будут награждаться военнослужащие Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, работники государственных органов, иные граждане, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан нашей страны.
Ветеранов Великой Отечественной войны юбилейной медалью к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков наградят 9 Мая.