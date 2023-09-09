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Яблони и сирень зацвели в Гродненской и Брестской областях в начале сентября. Всему виной жара в августе

09 сентября 2023 16:10
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Удачное лето – это не только, когда урожай собран и радует изобилием заготовок, но и когда садовые деревья заходят на второй круг цветения. Такой «привет из весны» получили жители Гродненской и Брестской областей, рассказали в программе «Плюс-минус». В одном из белорусских регионов вновь расцвели яблони, в другом – сирень!

Яблони и сирень зацвели в Гродненской и Брестской областях в начале сентября. Всему виной жара в августе-1

Цветы на деревьях появились в последние дни лета в поселке «Южный» в Гродно. Обычно главным виновником вторичного цветения плодовых деревьев осенью называют климатические и погодные условия, однако местные жители во всем винят атаку насекомых.

Необычное природное явление можно также наблюдать во дворе Брестской городской больницы № 1, где один из кустов сирени выпустил несколько цветочных метелочек, которые застенчиво выглядывают из-за ограждения. Люди с удовольствием любуются таким подарком природы, однако в данном случае, логических предположений не находят.

Яблони и сирень зацвели в Гродненской и Брестской областях в начале сентября. Всему виной жара в августе-4

Ученые же не удивляются повторному цветению. У них есть логичное объяснение такого поведения растений. Все дело в засушливой погоде и аномальной августовской жаре. Засуха и очень высокие температуры привели растение в своеобразную спячку. Чтобы не засохнуть, дерево включило механизм консервации. Как только восстановился нормальный температурный и влажностный режим, оно оказалось дезориентированным, начали включаться механизмы сокодвижения, которые свойственны для весны.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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