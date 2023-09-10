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День танкиста отмечается на «Линии Сталина»

10 сентября 2023 10:25
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Новости Беларуси. Именно танкисты во время Великой Отечественной проявили несокрушимый героизм. За ними во многих белорусских городах закрепилось определение: освободители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День танкиста отмечается на «Линии Сталина»-1

Вот и в Минске рядом с Домом офицеров на пьедестале и сейчас возвышается легендарная «Тридцать четверка», известная как «Танк младшего лейтенанта Фроликова» – командира, ворвавшегося первым на своей боевой машине в город 3 июля 1944-го. События Великой Отечественной и других войн, в которых не было равных советским броневикам, сегодня реконструируют на «Линии Сталина», а радость профессионального праздника танкисты еще накануне разделили с минчанами, представив уникальную экспозицию в день города.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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