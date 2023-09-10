День танкиста отмечается на «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Именно танкисты во время Великой Отечественной проявили несокрушимый героизм. За ними во многих белорусских городах закрепилось определение: освободители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вот и в Минске рядом с Домом офицеров на пьедестале и сейчас возвышается легендарная «Тридцать четверка», известная как «Танк младшего лейтенанта Фроликова» – командира, ворвавшегося первым на своей боевой машине в город 3 июля 1944-го. События Великой Отечественной и других войн, в которых не было равных советским броневикам, сегодня реконструируют на «Линии Сталина», а радость профессионального праздника танкисты еще накануне разделили с минчанами, представив уникальную экспозицию в день города.