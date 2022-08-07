«Духовный лидер, просветитель». Митрополит Вениамин об открытии памятника Георгию Конисскому в Могилёве

Событие приурочили к 305-летию со дня рождения проповедника. Скульптурная композиция разместилась на смотровой площадке у парка Подниколье. Примечательно, что с инициативой увековечить память Георгия Конисского выступили сами могилевчане. В день открытия монумента разделить важный момент в духовной жизни также собралось много горожан.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Духовный лидер, просветитель, человек, который уделял заботу и внимание каждой душе человеческой. Заботился о просвещении и духовном образовании, много построил на могилевской земле. И вполне естественно, нужно было, чтобы благодарные потомки воздвигли память о великом своем соотечественнике в память о его трудах. Выражая тем самым желание следовать его наставлениям, образу жизни, отношению к другим людям. Это, конечно, очень важно, значимо для нас в Год исторической памяти, в год 305-летия со дня рождения святителя.