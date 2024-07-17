Почему в Беларуси нет своего Зайцева? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Почему в Беларуси нет своего Зайцева?
Егор Кириченко, владелец салона-ателье свадебных и вечерних платьев:
В России есть сейчас историки моды, они отмечают, что в Беларуси есть талантливые ребята. Другой вопрос, что уровень возможностей, которые есть в России и в Беларуси, отличается. У нас, кроме конкурса молодых талантливых дизайнеров «Мельница моды», все остальные инициативы являются частными. Чтобы появлялись такие талантливые яркие звезды, будет здорово, если на уровне нашего концерна легкой промышленности при участии Национальной школы красоты это будет культивироваться. Этим людям очень непросто, они много не спят, за свои деньги создают коллекции. Если будет инициатива создать ассоциацию, у нас же есть Белорусский союз дизайнеров, нам важно с коллегами больше дружить, больше проявлять активность, двигаться правильно в этом направлении.
Есть ли мода в Беларуси? Вот что об этом думают дизайнеры – подробности здесь.