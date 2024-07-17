Покушение на Роберта Фицо и Трампа, мирный вояж премьер-министра Венгрии, деэскалация на границе Беларуси и Украины – все это звенья одной цепи. В мире борются силы, которые толкают человечество в пропасть мировой войны, и те, кто стремится этого избежать. Беларусь – в партии мира. Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

17 июля. Все православные знают – сегодня Царя убили. Убили жену. Убили четверых дочерей. Убили 13-летнего сына. Жестоко кололи штыками. Выпускали кровь. Мучали. Наслаждались. И сожгли тела, отрезав головы. «Здесь по приказу тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы!» – гласила надпись на стене. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

И вот уже пуля пролетает мимо головы американского президента. И вот уже ранен венгерский премьер Роберт Фицо. А как царская семья начала свой путь на голгофу. Владыко Тихон Шевкунов в своей замечательной книге «Гибель империи» долго исследует этот вопрос. И неважно, какую идеологию кто исповедует. В ответе сходятся все – начало мировой войны было концом больших империй и всего того мира. Словно кто-то заказал и щедро оплатил этот кровавый концерт. И как по нотам его разыграли. И вновь и вновь в истории появляются некие странные пули, убивающие правителей и знатных особ. 1914 год. Сараево. Выстрел в эрцгерцога Франца Фердинанда. Наследник австрийского престола убит. Что говорил он до этого? «Войны с Россией надо избежать, хотя многие нас к ней подстрекают, особенно во Франции». А вот воспоминания генерала Людендорфа, начальника германского генштаба.

Позднее бывший начальник германского генштаба генерал Людендорф напишет, что будучи массоном он узнал о планах убийства эрцгерцога как повода для стравливания империй. Но в высших эшелонах германской власти над его заявлением только посмеялись. И вот уже в 1917 году власть над огромной державой оказалась в их руках. Почти все члены временного правительства, включая Керенского, входили в Великой Восток. Позднее исследовательница Берберова опубликует фотокопии их подписей, стоявших под обязательством: во всем подчиняться материнской ложе во Франции. Главным требованием было продолжение войны. В этом членов временного правительства укреплял постоянный эмиссар из Франции.