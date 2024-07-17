Азарёнок: выстрел в Трампа, переговоры по Украине, деэскалация на нашей границе – это звенья одной цепи
Покушение на Роберта Фицо и Трампа, мирный вояж премьер-министра Венгрии, деэскалация на границе Беларуси и Украины – все это звенья одной цепи. В мире борются силы, которые толкают человечество в пропасть мировой войны, и те, кто стремится этого избежать. Беларусь – в партии мира.
Григорий Азаренок и его рубрика «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
17 июля. Все православные знают – сегодня Царя убили. Убили жену. Убили четверых дочерей. Убили 13-летнего сына. Жестоко кололи штыками. Выпускали кровь. Мучали. Наслаждались. И сожгли тела, отрезав головы. «Здесь по приказу тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства. О сем извещаются все народы!» – гласила надпись на стене.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
И вот уже пуля пролетает мимо головы американского президента. И вот уже ранен венгерский премьер Роберт Фицо. А как царская семья начала свой путь на голгофу. Владыко Тихон Шевкунов в своей замечательной книге «Гибель империи» долго исследует этот вопрос. И неважно, какую идеологию кто исповедует. В ответе сходятся все – начало мировой войны было концом больших империй и всего того мира. Словно кто-то заказал и щедро оплатил этот кровавый концерт. И как по нотам его разыграли.
И вновь и вновь в истории появляются некие странные пули, убивающие правителей и знатных особ. 1914 год. Сараево. Выстрел в эрцгерцога Франца Фердинанда. Наследник австрийского престола убит. Что говорил он до этого? «Войны с Россией надо избежать, хотя многие нас к ней подстрекают, особенно во Франции».
А вот воспоминания генерала Людендорфа, начальника германского генштаба.
Позднее бывший начальник германского генштаба генерал Людендорф напишет, что будучи массоном он узнал о планах убийства эрцгерцога как повода для стравливания империй. Но в высших эшелонах германской власти над его заявлением только посмеялись. И вот уже в 1917 году власть над огромной державой оказалась в их руках. Почти все члены временного правительства, включая Керенского, входили в Великой Восток. Позднее исследовательница Берберова опубликует фотокопии их подписей, стоявших под обязательством: во всем подчиняться материнской ложе во Франции. Главным требованием было продолжение войны. В этом членов временного правительства укреплял постоянный эмиссар из Франции.
Григорий Азаренок:
Четко прослеживается след тайной силы, могущественной тайной силы. А какая перед нами сейчас стоит задача? Избежать мировой войны. Вояж Орбана, заявления Украины о том, что они готовы рассмотреть вариант мирных переговоров, Батька Лукашенко и деэскалация на границе, выстрел в Трампа – это звенья одной цепи.
Мы не видим это явно, но холкой чувствуем – две силы в мире борются. Партия войны – мировой империализм, гигантские военно-промышленные комплексы, банковский капитал, идеологи типа Анри Леви – они за то, чтобы Европа рухнула в бездну самоубийства. Чтобы мы здесь – русские, белорусы, поляки, немцы, французы, украинцы – убили себя окончательно. И в этом пожаре они сожгут все свои долги, все свои противоречия. Купят кровью миллиарда людей, разрушенными городами, целыми странами, континентом в руинах, они купят себе еще лет сто жизни. Есть партия мира. И один из лидеров ее Александр Лукашенко.
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