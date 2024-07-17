С поддержкой партизан и победным маршем! Как освобождали Пружаны – операция «Багратион»

Беларусь, город Пружаны, Брестская область. 17 июля в летописи города особенная дата – в этот день пришло долгожданное освобождение от немецко-фашистского гнета.

С первых часов Великой Отечественной войны Пружаны стали местом жестоких боев. С 26 июня 1941-го по 17 июля 1944-го годов город был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. За это время в районе сожжено 134 населенных пункта, погибло почти 19,5 тысячи мирных жителей. 17 июля 1942 года оккупанты учинили расправу в семи деревнях района.

Из воспоминаний Александра Мезги, жителя деревни Козлы:

Мама держала меня за руку, подъехала машина. Вышел немец, зачитал список, прозвучало имя моей матери. Всех названых загнали в кузов машины и повезли. Очень скоро мы услышали выстрелы. Я сильно закричал, представил, что больше нет моей мамы. Подошли взрослые люди, начали успокаивать. Кто-то сказал: не плачь, сынок, всем нам сейчас тяжело. Я остался сиротой.